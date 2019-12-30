和泰汽車(2207)新車銷售大幅成長，前三季業績創新高，EPS亦達16.2元的同期新高。外資連續九天買超960張，加上新車大展助陣，和泰車今股價續攻710元新高。

和泰汽車今年受惠豐田RAV4、Altis兩款銷售神車，加上豪華車品牌凌志，三大休旅車NX、UX、RX熱賣，推升前三季稅後淨利達88.5億元，年增約15%，EPS達16.2元的同期新高。第四季迎旺季，新車銷量高於第三季，單季EPS估至少能維持第三季6.02元的高峰，全年每股獲利將挑戰22元新高，明年隨著車市預期比今年小增加上新車推出，法人估明年業績持續穩定成長，也持續賺逾兩個股本。

和泰汽車在該股股權集中在大股東手上，且外資今年買盤力挺，不斷改寫上市車廠股價新高，穩坐傳產股王寶座。近20個交易日，外資買超2174張，近120個交易日，外資買超共計7358張；近240個交易日，外資買超共計21335張。

和泰汽車今年參加車展，展區規模最大，其中LEXUS全新旗艦LM發表上市，力拚年度銷售一千台。TOYOTA也特別於車展期間推出Prius PHV車展期間專屬優惠，將享汰舊換新優惠價129.9萬元，現降8萬元，限量50台。

和泰汽車表示，「LM」是LEXUS繼豪華房車LS、豪華GT跑車LC、豪華運動休旅LX以及豪華遊艇LY後，加入旗艦家族「L」全新成員。其於今年5月上海車展首發後，即吸引許多層峰客群的青睞。總代理也在積極爭取之下於今年底最速導入，成為全世界第一個導入LM的市場。

同時，本屆世界新車大展，TOYOTA透過多樣化的概念車款，展現領導品牌的氣勢。展出陣容包括：未來都會電動車–RHOMBUS Concept、自動駕駛氫燃料電池車–FINE-Comfort Ride Concept、由TOYOTA賽車品牌「TOYOTA GAZOO Racing」打造的賽車原型車–GR Supra Racing Concept等。此外，Corolla的Wagon旅行車車型–Corolla Touring Sports、Sienta福祉車車型–Sienta Welcab Concept及由TOYOTA GAZOO Racing 操刀設計的Altis GR Sport概念車–Corolla Altis GR Concept也於2020世界新車大展亮相。

(時報資訊)