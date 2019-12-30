財團法人台灣網路資訊中心公布「2019年台灣網路報告」，調查結果推估全國12歲以上上網人數達1,898萬人，而全國上網人數經推估已高達2020萬，整體上網率達85.6%；家戶上網部分，推估全國家庭可上網有793萬戶，全國家戶上網比例達90.1%；主要上網方式為寬頻上網，比例高達89.3%。調查顯示12歲以上個人曾經上網率今年達到89.6%，為歷年最高，推估全國上網人數也是首次突破兩千萬人，上網率增加較多的年齡層為55歲以上族群，共增加兩成。

調查發現指出，台灣超過八成以上的民眾使用網路以滿足在社交、娛樂、資訊、溝通等使用需求。然而，網路活動潛藏安全隱憂，調查也指出：目前台灣多數網站依舊存在基本漏洞，主要是因為台灣大型企業、中小企業等網站數量眾多，不一定每個系統都會經過嚴謹的檢測，更因為外包商品質難以管控的問題，導致網站常見各種基本漏洞，恐被攻擊者輕易利用進行各種攻擊，而更值得注意的是，擔心網路詐騙及個資外洩是台灣網路使用者最關切的安全威脅，但對於資安付費防護的意願卻仍低。

電子支付用戶快速成長激化台灣金融科技，由虛實接軌、跨域整合實現無現金社會，但國際行動支付品牌攻台灣前二名搶食電子支付大餅、以及如何打造安全與便利使用環境，仍待政府與產業共同思考。調查發現指出：現今行動支付市場競爭激烈，有效的結合數位與實體服務，由虛實整合相互帶動發展，以垂直與水平整合出的電子商務服務，跨域合作打造更完整的無現金社會生活，藉由行動支付靈活之財務金融科技，將為台灣開啟新網路商機。

數位經濟活絡，網購率雖未改變但含金量增加，善用高使用率的社群力量與內容媒體能帶來新契機，調查發現網購市場營收持續增加，然而產業面臨獲利不易、環境變遷快速、競爭激烈等困境，即使網購率未增加，但消費者含金量提高，表示更活絡的數位經濟正在發生，產業面臨質與量待提升的挑戰。在即將進入聯網飆速的5G時代，奠基在高使用率的社群與內容媒體，勢必會有更靈活的應用與更高的黏著度。

(時報資訊)