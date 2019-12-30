1.中鴻(2014)：1月內銷盤價每噸漲600元，上周五外資轉買超2481張，激勵早盤股價漲近2%。

2.漢翔(2634)：近兩周成交量大增、股價震盪，上周五外資調節賣超2521張，惟早盤低接買盤搶進，強彈約2.7%。

3.台積電(2330)：上週五三大法人聯手買超4330張，加上ADR漲0.36%，早盤股價漲至339元。

4.同欣電(6271)：宣布擬併購車用CMOS影像感測器封測廠勝麗，今恢復交易首日放量觸及漲停慶歡。

5.茂矽(2342)：外資持續擴大買超，早盤多頭回神，帶動股價彈升逾2.5%。

6.京晨科(6419)：為健全公司財務減資，新股明年1月20日上櫃，早盤放量觸及漲停反應。

7.太極(4934)：為彌補虧損進行減資，並將兩岸生產線集中至越南，聚焦PERC電池生產，今日放量強攻漲停鎖死。

8.可成(2474)：明年上半年未獲得iPhone SE2訂單，外資看衰，股價承受賣壓跌逾2%。

9.聯鈞(3450)：受惠大陸加緊5G布局，訂單增溫，今早跳漲突破64元，漲幅達7%。

10.勝麗(6238)：同欣電宣布併購，今恢復交易，直衝漲停板。

11.嘉泥(1103)：多元發展有成獲法人肯定，繼以22元創近十年新高後，今早再漲1.5%。

12.皇翔(2545)：「創活新天地」建案取得使用執照，年底～2020年第一季為交屋高峰，多方歡呼攻漲5%。

13.鈺齊-KY(9802)：明年春夏鞋款訂單陸續出貨，近期單月合併營收高點可期，早盤上攻回到130元。

14.玉晶光(3406)：明年拚賺2個股本，三大法人同步買超，股價漲3.16%。

15.華新科(2492)：MLCC吹漲風、出貨暢旺，三大法人上週五同步買超2,335張，股價漲2.97%。

16.國巨(2327)：庫存見底，MLCC拉緊報，股價漲2.55%。

17.禾伸堂(3026)：MLCC漲聲響起，股價漲3.06%。

18.信昌電(6173)：華新集團旗下MLCC粉末大廠，因MLCC供貨吃緊而水漲船高，股價漲2.87%。

19.健策(3653)：搭上散熱特快車，明年展望樂觀，股價漲2.21%。

20.宣德(5457)：全球真正的無線耳機市場規模2020年將達到2.30億部，年增90％，2019年蘋果AirPods/Pro真無線耳機全球市占率將逾50%，股價漲2.06%。

21.康控-KY(4943)：無線耳機超夯，概念股受惠，股價漲3.87%。

22.台表科(6278)：郭明錤表示，蘋果將出4至6款導入Mini LED產品，可望受惠，股價漲4.48%。

23.聯亞(3081)：投信強力助攻，連14日買超2165張，晨盤走揚3%，再登300元。

24.泰福-KY(6541)：專利侵權訴訟和解題材續發酵，早盤勁揚3.5%，呈現日K連三紅。

25.展旺(4167)：近10日獲外資天天買超相挺，早盤突破盤整區放量勁揚2%，站上月線。

26.永昕(4726)：董事會通過資本支出預算案，預計投資金額10.06億元，晨盤彈升3.5%，攻克月線。

27.美琪瑪(4721)：受惠特斯拉訂單周周高，晨盤獲買盤點火，股價上攻1.5%，躍上70元與半年線。

28.車王電(1533)：攜工研院攻國產自駕電動巴士，首輛下季亮相，早盤跳漲逾3%，站上所有均線。

29.亞德客-KY(1590)：三大法人27日轉買超155張，早盤漲近2%，向450元靠攏。

30.凱衛(5201)：早盤放量勁揚、亮燈漲停，改寫前高。

31.大亞(1609)：三大法人連3日買超且增幅，早盤挾量漲逾1%，跳戰近5個月高點。

(時報資訊)