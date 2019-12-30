華爾街長期看好美股的知名分析師亞德尼（Edward Yardeni）警告，因估值倍數正回升到讓人流鼻血的高度，這波創記錄的漲勢可能暫歇，明年初美股恐展開10%～20%的修正。

這位亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁接受CNBC訪問時表示：「我擔心美股可能在這裡出現『融漲』（melt-up）現象」，「我一直預期標普500指數明年底達到3,500點，但我們距離這個高點已越來越近，速度比我預期更快」。

他警告後續發展可能非常痛苦，「如果市場比我所預期的提前許多升抵3500點，就很可能展開10%～20%的修正。他並表示已經為這波漲勢擔心好幾個月。

他在11月1日接受訪問時即表示他不希望此時有太多的利多出現，希望這個牛市以悠閒的步伐持續下法，而非以融漲的方式。不過從那時起標普500指數又漲了近7%，那斯達克指數更大漲約9%。他表示：「牛市在憂慮重重時表現的最好，我擔心的是現在投資人過於安樂」。

儘管對美股前景提出警告，但亞德尼認為自己仍是美股多頭，他對明年標普500指數的預測在華爾街仍是最樂觀的，也認為到2021年都不會陷入衰退。他預測2020年可上漲4%～5%，並表示：「這雖不是極好，但應足以讓標普500指數在明年年底前站上3,500點」。

(時報資訊)