台北市第七選區立委選戰競爭進入白熱化，民進黨立委候選人許淑華30日上午和副總統候選人賴清德掃街拜票，出發前賴針對昨日韓國瑜辯論受訪表示，韓辯論時一直提到他是「心理投射」，民進黨黨內競爭但對外團結，台灣也應該要內部政黨競爭，但對外也要團結力抗大陸勢力。

許淑華受訪指出，她和對手費鴻泰的支持度逼近，因此最近費委員也頻頻學她站路口拜票、走進巷弄拜票，甚至找來趙少康、朱立倫來為他站台，這就是代表兩人的支持度到了黃金交叉，她原本選情不看好，但在一直努力下讓費委員緊張，她也希望最終能夠讓信義松山選情翻轉。

針對韓國瑜昨日電視辯論中頻頻談到賴清德，甚至還表示若不是民進黨網軍，站在台上和他辯論的也將是賴，賴清德回應，這是韓市長「心理投射」，民進黨一向都是內部競爭外部團結，就像台灣面對到大陸威脅，政黨競爭但對外也要團結一致。

針對韓國瑜辯論時罵媒體，許淑華認為應該要尊重媒體監督的第四權，虛心接受媒體批評並提出好的論述，罵媒體只顯示沒有民主素養，她也呼籲選民下架違反民主素養、不重視第四權民意價值的候選人。

賴清德則表示，他非常肯定宋楚瑜主席當下的反應，對宋主席道德勇氣批評感到敬佩。他也奉勸韓國瑜即使落後也要維持一定尊嚴，因為用高格調來完成選舉是全民一致的共識。

韓國瑜在昨日電視辯論除了罵媒體、罵民進黨籍總統陳水扁、蔡英文，連國民黨籍前總統馬英九也中槍，賴清德表示，國民黨應該要好好思考下一步要怎麼走？希望讓選舉充滿正向力向，不要充斥負面能量。

針對傅崑萁抨擊台南、高雄馬路有很多天坑，賴清德認為這是因為他先前前往花蓮為蕭美琴站台所致，賴表示，花蓮不該變成家族禁臠，不該不允許政黨輪替，但卻一直由家族輪替、夫妻輪替。他指出，蕭美琴10年來的政見像寫日記，裡面充滿了「嫁給花蓮的心情」，呼籲花蓮選民支持有做事的蕭美琴。

(中時 )