1歲6個月的女童「棠棠」今年1月15日傍晚不喝奶，竟慘遭17歲薛姓生 母及薛女表姊、表姊夫和李姓友人下重手輪番毒打教訓，接著被帶去 KTV唱歌到晚上，4人返家途中驚見女童眼睛上吊、失溫，雖將 女童送醫，但已回天乏術。法醫研判女童送醫時已死亡約4小時，推測大人歡唱之際，幼小的棠棠正痛苦地死去。

台南虐童案引發群情激憤，犯下虐死1歲半女童的17歲狠母等4人，除了小媽媽未成年移送少年法庭收容，其餘3人連夜移送台南看守所，20歲薛姓表姊一抵達看守所就掉淚，表姊夫何男、友人李男則情緒平穩，3人經過一夜，今天將從臨時安置的大舍房，將何、李拆開移至2人房，薛女移往6人房。

警方指出，女童生母薛女年僅17歲，與女童父親去年9月離異後，原住在台南關廟的薛女帶女童到北區與表姊、表姊夫和李姓男友人，5人同住一屋簷下，4名大人藉口女童卡到陰，不時痛毆女童，警方在 住處找到愛的小手、藤條、塑膠管、不求人等4項施暴工具。4人供稱 ，女童一哭就打，小小的身軀如同沙包淪為出氣工具。

李男供稱，15日凌晨4點多見女童樣子怪怪的，「想把她打正常一 點，唯獨這次下手較重」，4人聯手打到6點多，等到女童終於不吵， 大家才入睡。4人睡到當天下午3點，女童還能正常走路與吃東西，6 點多去KTV歡唱3小時，出門前餵女童喝奶，女童不喝又被打一頓，出 門搭電梯時，女童斜眼再被打。

薛女等4人在KTV忘情唱到晚間9時許，要回家時才驚見女童失溫、眼睛上吊而送醫，院方急救半小時無效，醫護人員見女童渾身是傷， 懷疑女童遭虐死，緊急通報才讓薛女等人惡行曝光。

薛女及20歲表姊、25歲表姊夫及27歲李姓男子原本還想閃避罪行，供稱偶爾會教訓女童，見無法狡辯才以「女童卡到陰」等理由，坦承不時動手虐打女童。

女童相驗後被發現，遍體鱗傷讓人鼻酸，外傷包括被大人用手摳、捏及棍棒毆打 ，傷痕新舊並陳，遍布全身，腦部有大面積顱內出血推測女童到院死亡恐已4小時，懷疑母親帶她出門唱歌時已死亡。

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(中時電子報)