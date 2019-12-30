美國總統川普耶誕假期間在推特公布「通烏門」一案潛在告密者全名，除了遭外界砲轟違反吹哨者保護相關法律，更被一直以來大力支持的同黨議員痛批「腦殘」，呼籲他少用推特。

共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）29日接受政論節目「福斯週日新聞」專訪談論川普彈劾案。

美國總統川普26、27日一連兩天轉推競選陣營及支持者推文，技巧性地公開可能告發通烏門案情的美國中情局（CIA）員工全名，引發各界撻伐。

法新社報導，川普的忠實盟友、共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）29日接受政論節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時對此表示不認同，他說，「如果總統能夠少發文一點，並不會讓他變得腦殘」，他還補充，「不過總統不會採取我的建議的，我也不期待他會。」

不過根據保守派媒體《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，甘迺迪在節目中也強調自己希望公開吹哨者真實身分，也支持讓吹哨者赴國會作證，只是目前這位告密者身分仍未獲證實，一切程序都應符合法律規範。

民主黨把持的眾議院18日晚間通過指控川普「濫用職權」、「妨礙國會調查」2條條款，正式彈劾川普，接下來彈劾程序將轉到共和黨佔多數的參議院進行審判，外界預期，有共和黨議員支持，川普屆時能順利脫身。不過即便勝券在握，川普耶誕假期仍備感挫折，原因是彈劾川普的條款仍掌握在民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）手中，尚未送達參議院，意味著參議院審判日期仍未定案，川普無法如願盡早擺脫通烏醜聞，導致他的心情受到影響，除了連發推文公布吹哨者全名，更發了多條推文痛批裴洛西及民主黨。

美國媒體先前預期，裴洛西將在1月6日新年假期結束過後，將彈劾條款送交參議院。

(中時電子報)