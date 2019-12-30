「這裡」絕對會讓棒球迷和史努比迷為之瘋狂！位於桃園市龍潭區的「名人堂花園大飯店」有著亞洲唯一直徑32公尺的球體建築，飯店內更有設立台灣棒球名人堂、棒球體驗區、花生漫畫競技場及花生漫畫小鎮、花海庭園等等，當然還有主題房型及美食餐廳，讓大人小孩一踏進來就想永遠住下去，絕對是約會、小孩放電的好去處！

位於桃園市龍潭區的「名人堂花園大飯店」有著亞洲唯一直徑32公尺的球體建築/截取自youtube

一年一度的春節連假絕對要好好把握，如果你不想出國傷荷包，那麼今年(2019)年底開放的「名人堂花園大飯店」絕對適合你。這裡一開幕就造成熱烈轟動，因為光是超級巨大的棒球就超級吸睛，不分老少都能玩得非常盡興，就算沒有要在這裡住宿，也能逛逛內容豐富有趣的4層樓台灣棒球名人堂、戶外花海庭園、兄弟棒球場、花澗步道及享用各種特色美食。

此生必來！3大主題房型任你挑

對於棒球迷及史努比迷來說，來到「名人堂花園大飯店」住一晚可謂珍貴的巡禮。除了一般豪華客房及套房，這裡更有3大主題房型，包含老兄弟懷舊客房、史努比主題客房及棒球經典客房，房內設計一點也不馬虎，處處都能看見棒球、老兄弟象或是史努比的身影，就連從窗外看出去也能欣賞到國球風景，而且不必排隊就能透過連通道直達棒球名人堂！

3大房型房內設計一點都不馬虎/截取自youtube

堪稱親子歡樂天堂！層層互動樂園玩到不想退房

「棒球名人堂」特殊球體建築造型搶眼，樓層主題設計內容豐富。建議可以從7樓棒球名人堂開始仔細欣賞，包含棒球歷史發展介紹、經典復刻手套及球棒、歷屆入選名人堂之銅雕、職棒選手實戰球衣（獎座）等展品、各國職棒球隊分佈地圖，肯定令人大開眼界！沿著長廊來到6樓棒球互動體驗區及多元特展區，這裡不僅有模擬接球體感、投打姿勢等可以互動遊玩，還有球具材質介紹、棒球相關職人影片...連各種球路的變化軌跡都展現出來，非常有趣！

棒球體驗區可以學習各種棒球知識/截取自youtube

5樓則來到可愛的史努比棒球競技場及花生漫畫棒球場，兌換史努比專屬代幣即可盡情體驗遊樂設施，還有超好拍的史努比人物棒球場造景，讓大人小孩都為之瘋狂。3樓則可看到縮小版球場的環形劇場，還有史努比快餐校車、經典紅色狗屋、大樹下的鞦韆等夢幻場景。還有絕對不能錯過的超可愛史努比紀念品商店，每樣商品都令人愛不釋手！

選擇困難免驚 多種饗宴一次滿足

出門遊玩總得要填飽肚子，來到B1就像是到了高級的美食街，台灣小吃總匯有30多種小吃可以選擇，道地的台南小吃，不用跑到台南也可以吃得到唷！另外還有安打西餐廳、朝桂台菜港點餐廳、養心茶樓蔬食飲茶、金桂日本料理等，想吃什麼任君挑選，不怕吃不到自己不愛的口味，西餐、台菜、港式(蔬食和葷食)、日式一次滿足，讓前來的旅客能夠吃得飽飽又滿意。除此之外，飯店還貼心提供台北兄弟飯店到名人堂的免費接駁，周末就帶著親朋好友一同出發吧！

名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂

服務專線：(03)433-9090

地址：325桃園市龍潭區民生路141巷150號

(中時電子報)