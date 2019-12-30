距2019年封關倒數第二個交易日，市場普遍認為，台股量能萎縮，預期將在1月6日（下周一）恢復正常，屆時再伺機上攻，現階段盤勢由內資主導，惟外資並未退潮，元月行情可期。加權指數30日以12,094點開出，最高觸及12,114典，目前暫報12,088點，台指期目前暫報12,091點，平盤下狹幅震盪。

三大法人上周五（27日）買超96.6億元，其中，外資買超80億元、投信賣超3.36億元、自營商買超19.97億元；在期貨市場，外資期貨多單加碼3,584口，淨多單38,443萬口，稍低於多空分水嶺；資深分析師許博傑提醒，外資期貨淨多單若低於4萬口，則指數須留意波段修正。

由技術面來看，許博傑指出，台股量能萎縮，過高後會有拉回慣性，惟守穩10日線，波段月線不失守仍看多。指數拉回、6日後將轉強，短線有機會挑戰前高12,125點。而在櫃買指數方面，其連3日過高，短線挑戰150點、波段挑戰157～160點。

(工商 )