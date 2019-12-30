中國資通訊設備大廠華為開拓歐洲5G服務受阻，正加強遊說工作。外傳華為歐洲區副總裁兼駐歐盟代表劉康（Abraham Liu）數個月前開始在比利時布魯塞爾啟動鞏固華為地位的工作，包括發表研究報告、舉辦圓桌論壇等，並向歐洲議會議員釋出善意，希望華為在當地能占一席之位並擴大影響力。

法國世界報（Le Monde）報導，在2017年至2018年間，華為在歐盟遊說支出增長三成，達到280萬歐元。面對美國的指控與施壓，華為除積極在歐洲搶攻市場外，也在法國採取行動改善形象，例如聘用法國最具影響力的公關顧問進行遊說工作。

法國12月初推出5G電信法，沒有直接禁止華為，但依照規定，電信商在鋪設5G網路前，必須取得當局核准，即政府保有最後決定權。

美國因國安考量禁用華為，並對歐盟施壓；華為加碼投資以爭取歐洲政府信任。目前華為與歐洲各大電信營運商都有交易，包括德國、英國、法國與西班牙。華為在歐洲電信設備的平均市占率高達40％。

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