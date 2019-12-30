國民黨立委陳宜民、曾銘宗等人今年5月份曾踢爆，包括106年度「新農業政策多元傳播案」暨後續擴充案1350萬元，以及農科院執行「107年數位平台建置及數位行銷案」550萬元，及「108年度加強農業訊息因應對策計畫」預算金額1450萬元(網軍稱號1450由此得名），都疑似成為農委會養網軍的預算來源。陳宜民日前再度對本刊表示，農委會107年度都已經花了550萬元預算佈建輿情監測，如今卻又被抓包卡神在當年度也曾「參一腳」，農委會居然又另花近20萬元向卡神租用輿情監測設備，難道卡神的輿情監測設備真的比較好，還是550萬元預算得標公司根本沒有買設備，或者根本是該預算就是另有用途？

CTWANT 》農委會550萬輿情監測網消失 竟掀綠營網軍互打內幕

陳宜明說，外界以「卡神輸了？」為由，希望農委會完整公佈相關預算結案報告，確保公帑合法、用在刀口上，但農委會卻拒絕說明、逃避立院監督，審計部也要不到資料難以釐清，甚至有公務員向他私下爆料，相關預算出現招標官員自行驗收的嚴重違法，更令人懷疑「卡神是查案斷點」的說法，未必空穴來風。

日前台北地檢署追查我駐日外交官蘇啟誠案，起訴涉案的卡神楊蕙如，間接證實民進黨利用政府預算豢養網軍，接下來網軍脈絡也一一浮上檯面。依陳宜民分析，農委會網軍與卡神楊蕙如，可能分屬兩支不同的網軍，常態下是平行運作，各自標案，選前則更換成互相支援隊形，不過，他之前質疑的網軍案，得標者競標的都是數百萬起跳的預算，但根據游淑慧的資料顯示，卡神卻只標到19.8萬的標案，而且還是「租賃設備」，難怪會引發「卡神輸了？」的議論。此外，國民黨中央上週踢爆網軍得標的也是民進黨中央「輿情監測」案，勞動部也曾有類似標案，從民進黨中央到各行政部會，都在搶做輿情監測，金額從數百萬到數十萬不等，累積起來就是數千萬，經費多得嚇人。

楊蕙如遭到檢方起訴後，行蹤也自此成謎，綠營隨即忙著切割、冷處理，似有意讓網軍討論度「降溫?。也有立委大爆料指出，網軍很像日本戰國電影中的「忍者」，不只需龐大金援，更講究隱密，因為只要一位忍者被落網，可能是整支忍者軍團覆沒。以攸關「外交官之死」的卡神案為例，在北檢起訴卡神後，PTT、臉書數波大舉掃蕩疑似網軍帳號，謝系網軍因此元氣大傷。

台北市議員游淑慧、羅智強等人，在今年12月17日召開記者會，爆料楊蕙如的「易始公司」與「品原顧問公司」登記地址、電話相同，兩家都疑似紙上公司，更赫然發現，原來「品原」也曾得標包括農委會在內等多個相關部會標案，情節與陳宜民調查農委會網軍案過程如出一轍。今年初陳宜民查出「春露」「樂齊」「有布」地址、電話有異常連結性，懷疑得標公司與「養網軍」有關。

儘管身兼民進黨青年部主任的「有布」負責人吳濬彥辯稱，有布與春露、樂齊同址，只是朋友好意借公司地址登記，「有布從不標政府標案」，但同址的「春露」和「樂齊」都先後取得農委會相關預算，借址登記並不尋常、還有稅捐問題，仍然啟人疑竇。如今，藍營議員又點名卡神也曾「參一腳」搶標農委會預算，雖然金額不多，卻更凸顯是否不只一支網軍覬覦農委會預算。

更巧合的是，遭民代點名疑似養網軍的標案，都是限制型招標案得主，誰得標？主管機關有極大裁量權，而且又都巧合的出現一址多公司的「非一般狀況」。農委會雖然說，預算分屬轄下不同單位，但台灣的輿情是否真的多到非得多個單位個別花錢做監控，農委會有必要說清楚。陳宜民也感嘆「積砂成塔」，若能將這麼多筆監控輿情的錢，都好好用在解決農民困難上，是否部會就可以減少監控輿情花費、不必擔心輿論不利選情？

(中時電子報)