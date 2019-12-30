國民黨總統候選人韓國瑜昨日（29）結束台北的總統大選辯論，趕赴台中參加「國政領航、台灣富強」台中造勢晚會。雖現場低溫大雨，仍吸引超過30萬人參與。有美女韓粉表示，大喊自己在現場淋雨6小時、腳踏泥濘，雖筋疲力盡卻讓他感到無比驕傲。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「我在現埸，我驕傲！我淋雨六小時，我驕傲！我腳踏泥濘，滿身疲累，我驕傲！朋友們，此生，不參加韓市長的造勢，真的遺憾！一路從韓巿長參加初選到現在，陪他哭，陪他笑……」

發文網友更感性表示：「在我們的時代，幫孩子的一代成就普世的信仰＆價值！韓巿長是希望的化身！不信公平，正義的正向氛圍喚不回！希望大家平安返家！大家都是真英雄！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過5200個讚、超過450則留言與破百次分享。其他網友紛紛回應：「真情流露唯真不破」、「感動！感謝！辛苦了！絕對值得！一生一定要體驗一次！」「滿天都是穿雲箭，不信青天喚不回」、「令人感動，韓粉的毅力太强大了」、「這就是真正的選票，韓國瑜只等2020520，宣示就職典禮了，大家加油」。

(中時電子報)