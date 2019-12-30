台中市警察局第三分局執行「109年加強重要節日安全維護工作」，今年以微電影呈現，還找來網路李芷儀擔任女警。（台中市警三分局提供／台中馮惠宜傳真）

馮惠宜／台中報導

「不要動，搶劫！錢是國家的、命是自己的！」年關將近，到金融機構遇搶怎麼辦？台中市警察局第三分局執行「109年加強重要節日安全維護工作」，今年創新以詼諧逗趣的演出拍攝微電影呈現，還找來網路李芷儀擔任女警，獲得廣大迴響。

台中市警察局第三分局這次選在合作金庫美村分行執行「金融機構防搶演練」，演練打破傳統方式，以詼諧逗趣的演出拍攝微電影呈現，狀況為警方模擬1名歹徒趁銀行將結束本日營業關門結帳之際，持槍闖入銀行櫃台，大喊「不要動，搶劫！錢是國家的、命是自己的！」，並喝令、脅迫行員將櫃檯內現金全部放入手提袋內。

此時行員臨危不亂，機警、冷靜與歹徒應對、順勢拖延，爭取報案後警察到達現場時間，恰有轄區巡邏警網1車2人抵達銀行巡簽執行安全維護，發現銀行內有異狀，通報勤務中心派遣警力支援，隨即持槍進入銀行內、喝斥歹徒槍放下。

與歹徒周旋過程中，警察發現歹徒所持係玩具刀，遂拿出辣椒水朝歹徒噴射，且施展跆拳道將歹徒掠倒於地，警方逮捕過程手腳俐落、一氣呵成，展現警察訓練有素及專業機警的應變能力。第三分局勤務中心接獲無線電通報後，亦立即通報線上警力趕往，並隨及啟動「快速打擊部隊」執行圍捕制暴任務。

值得一提的是，今年特別找來網路當紅藝術創作者李芷儀，她曾任職警察、擁有亮眼外型，且具跆拳道黑帶4段身手，目前因個人興趣擔任網紅藝術創作者，並獲得2019臺灣小姐選拔第6名，才藝組第1名，過程中格外吸睛亮眼。

李芷儀外型清新甜美、年僅24歲的她，出身跆拳道世家，父母、阿姨都是國手級教練，自小在道館長大，耳濡目染下，11歲參加台灣省跆拳道比賽，奪得同齡組冠軍。李芷儀這次基於社會責任，也為回饋曾栽培她成長的警察，特別於百忙中抽空協助台中市政府警察局第三分局拍攝金融機構防搶微電影，內容精彩逗趣兼具犯罪預防宣導效果。

第三分局長陳武康表示，此次演練除宣示警方維護金融機構安全與防搶決心外，也呼籲民眾於春節期間應提高警覺，存、提款鉅額時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。

(中時 )