目前僅拿9勝24敗、排在東區倒數第2的尼克，30日被《Yahoo Sports》記者凱斯史密斯爆料，目前幾乎把所有球員擺上交易檯面，隨時可以跟任何球隊談判，只有今年選秀探花巴雷特，以及替補中鋒米契爾羅賓生被列「非賣品」！

尼克是今年夏天自由市場最失敗的球隊，不僅沒辦法挖來厄文、杜蘭特、安東尼戴維斯等頂級球星，更「隨便」找了像是蘭道爾、馬可斯莫里斯、泰吉布生、波提斯、培頓等二線球員濫竽充數，簡直只想把薪資空間填滿，卻不管整體戰力。

凱斯史密斯認為，目前大部分尼克球員都已自認，不太可能待在尼克打完這個球季，甚至不少尼克球員私下透露，已跟尼克高層表達自己想在明年2月交易截止日之前，趕緊被交易出去的想法，畢竟尼克內部早被老闆多蘭弄到烏煙瘴氣。

有趣的是，被傳出想要走人的丹尼斯史密斯，竟在30日公開否認，就算他早已逐漸不在輪替名單之中，他仍強調自己現在只想做好自己工作，「丟掉先發控衛位置，並非是我所能控制的，我不會把注意力放在這上面，我只想上場打球。」

(中時 )