大陸農業農村部副部長于康震30日表示，隨著促進生豬生產恢復政策密集推出與落地，從11月以來的豬肉供需矛盾有所緩解，上週五27日的全大陸豬肉批發市場均價為每公斤42.89元（人民幣，下同），比11月1日價格高峰的52.4元下降18.15％。

另據新浪財經報導，雞肉、牛羊肉、雞蛋等價格也呈現穩中走弱，水果、蔬菜市場供給保持總體充裕。

(旺報 )