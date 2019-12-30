帝寶名媛李珍妮的前男友、「衣架大王」陳友亮，被控今年5月對一名長腿正妹女網友強吻、襲胸、舔耳，被對方控告，雖然陳否認犯行，辯稱他只是比較「熱情」，但檢警因自被害人左耳內鑑驗出陳的DNA，不採信陳男說法。台北地檢署30日依強制猥褻罪嫌起訴陳男。

陳友亮因在北市五分埔經營「衣架的店」，專賣假人模特兒、購物提袋、標籤，被稱為「衣架大王」，他因曾與帝寶名媛李珍妮（現名李晨頤）交往而聲名大噪，2人還在2013年生下1子，但最後分手收場。今年4月，陳友亮準備娶前購物專家，還鬧上新聞版面。

被害正妹控稱，她是在交友軟體Tinder認識暱稱為「Chen」的陳男，今年5月14日，2人被系統配對成功，陳男主動約她加LINE。

她指控，5月17日早上7時許，陳約她見面，她說要去吃早餐，陳說一起吃，陳就開著黃色賓士跑車接她到北市華山市場的阜杭豆漿吃早餐，之後開車要載她到中崙市場買菜。

她控稱，陳在開車途中，就在車上對她毛手毛腳，說喜歡她，要她當他女友，但她知道陳男有女友而拒絕，陳男竟強壓她在副駕駛座強吻、襲胸、摸大腿，她都有制止陳男，陳男卻一再對她猥褻。

正妹指控，後來，陳男載她回家，又要對她強吻，她急忙轉頭，但陳男竟對她伸舌舔耳，事後她以LINE問陳：「為什麼覺得我應該要任你襲胸、親吻、摸大腿？我已經一直跟你說停、不要、夠了！你有尊重過我嗎？」當天晚間就驗傷報警提告。

檢方調查時，陳否認猥褻，辯稱只是表現較為「熱情」，但檢警因自被害人左耳內鑑驗出的DNA型別與陳男相符，不採信陳男說法，依法起訴。

(中時 )