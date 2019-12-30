30年前的這個時候，日本股市「日經225指數」衝上38915點，距離4萬點大關僅剩一步，但隨後泡沫破裂，開始了日股的迷失30年。日本媒體指出，雖然日股表現逐漸恢復起色，但似乎仍難重拾散戶信心。
日經新聞報導，造成日股在1990年代劇烈下滑的原因有很多，包含強勢日圓、經濟成長低迷、通縮、日本企業改革太慢等，但真正原因應是股市漲得太瘋狂，當時的日股本益比高達60倍，而一般股市正常值通常介於14~16倍之間。
經過1990年代的本益比調整後，日股在2000年代已經恢復正常，證券交易所也不斷鼓勵散戶投資股票，但當年崩盤後遺症還在，日本民眾不再透過股市創富，反而碰到股市上漲，散戶就急著出脫股票。
舉例來說，2013年安倍晉三就任首相後推出「安倍經濟學」，帶動股市狂升，但散戶卻賣出9兆日圓的股票，外資則趁勢接貨，買進15兆日圓的股票，結果在漲勢中，獲利最多的是外國大戶，日本民眾財富卻沒有顯著受惠。
若以上周五12月27日作為日股「迷失30年」的總結，日經225指數仍較38915點低40%。
(中時電子報)
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