卡神楊蕙如遭北檢起訴，引發「網軍」風暴，雖然蔡英文總統在政見發表會中也反擊，「國民黨還要網軍去肉搜人、前陣子臉書刪除部分帳戶，也與韓陣營很有關聯，很可能都是國際所認證的網軍」，但誰是網軍畢竟很難查證，目前也只有卡神這支網軍經過北檢認證，更別提，各陣營支持者躲在鍵盤後批評對手也司空見慣。引發民眾不滿的真實關鍵在於，網軍不能無限上綱霸凌、帶風向，為護主導致公務員輕生，若還扯出疑似有政府官員護航網軍搶政府預算，網軍卻又「拿錢不辦事」，就更令人氣憤。

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「單線領導下，不同派系網軍，搶食同筆政府標案的現象很難避免」，一位熟知網軍生態的業界人士指出，動向原本十分隱密的網軍，講求上級特派單線領導，以求不曝光。但近來卻因外交官遭網軍霸凌輕生、還被北檢認證霸凌者就是被視為綠營「謝系」的網軍，被查出原來是「網軍護主」帶風向，彰顯舉世詬病、網路世界「黑暗面」，民眾才會群起激憤。也因為卡神網軍成員的IP、帳號全都露，讓卡神曾經競標過的預算，也被查出不少異常，被懷疑有民代、官員在背後護航，在網友、民代聯手下，甚至揪出綠委黃國書的前助理湯文馨、立院院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲等人疑似都是卡神同路人，雖然被點名者矢口否認切割，卻更掀起一波網路肉搜熱潮，一發不可收拾，「暗黑網軍?拼圖也在逐步拼湊成形。

該人士透露，綠營內最早開始網軍佈建的就是駐日大使謝長廷，謝長廷選總統時，卡神楊蕙如就曾替謝在網路上操盤輔選。從目前已經曝光的卡神網軍人脈中不難看出，昔日替謝一起輔選的網路要角，目前都已進駐綠營府、院、黨，成為各派系龍頭的重要幕僚，也替各派系建置各自網軍。而在卡神案爆發後，謝系網軍已元氣大傷，「英派」「新系」大有後來居上之勢，由於綠營內部樂觀看待總統選情，傳出「英派」「新系」網軍已悄悄競逐選後勢力分布，甚至為此內訌角力之說。

為何網軍會自家人內訌？該人士透露，「蘇新系」選前跳過蔡總統，大舉更動國營事業、金融行庫主管，連親綠媒體都曾大幅報導，讓其他派系看不下去。英派雖為小英連任隱忍，但傳出選後就會立即發難，再加上韓國瑜在第三場電視政見會中單挑「新潮流」、直接向蔡總統叫陣「為何不清黨」。各派系雖雖明知這是對手見縫插針，但韓國瑜手中的「新系百官圖」卻形同印證其他派系在黨內的弱勢「是可忍孰不可忍」，「英派」「新系」選後交手恐難避免，在此之下，形同派系「忍者軍團」的網軍，就成為對手陣營必須先剪除的目標。

(中時電子報)