高雄巿議會民進黨團30日點名高雄立委第五選區候選人黃柏霖在造勢場合請來的助選人，以歧視字眼汙衊女性。（曹明正攝）

高雄巿議會民進黨團30日點名高雄立委第五選區候選人黃柏霖在造勢場合請來的助選人，竟以歧視字眼汙衊女性，並拿總統府祕書長陳菊的身材學走路、羞辱，提出4點呼籲，否則會因為刑法309條公然侮辱罪而付出代價。

民進黨巿議員康裕成、陳慧文、鄭孟洳30日痛斥國民黨，就只會用這種方式選舉嗎？難道不歧視女性就不會選舉嗎？尤其競選場合，很多是全家大小一起參加，在小孩子及年輕人面前講這些話，如何去教育我們的下一代？

民進黨團要求國民黨各立委候選人約束自己的支持者，不要再有類似人身攻擊的助選發生，對於選舉以來，國民黨從主席吳敦義，總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政一再有歧視女性的言論，除了譴責也要求將話收回。

為了端正選風，民進黨團要求國民黨必須向全台灣所有女性道歉、向陳菊道歉，而且不要一而再的造口業。如果繼續再用此方式助選，將會因為觸犯刑法309條公然侮辱罪，而代出代價，請國民黨謹言慎行，不要以身試法。

(中時 )