大陸商務部市場運行司副司長王斌30日表示，要進一步穩定汽車消費，進一步推動傳統汽車向新能源汽車方向轉變，進一步改善汽車的用車環境，增加停車設施，合理規劃道路等其他與汽車相配套的設施建設。王斌強調，未來大陸汽車仍然有非常大的發展前景。

此外，上海證券報30日報導，大陸商務部服貿司司長冼國義在30日舉行的商務工作會議媒體吹風會中表示，2020年將研究制定跨境服務貿易負面清單，同時，將積極擴大服務出口，培育服務貿易新的新增長點，進口更多優質服務，進一步拓展服務貿易國際市場。

另一方面，大陸工信部2019年12月3日就「新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）」（簡稱規劃）公開徵求意見，目標是2025年新能源汽車占新車銷量比例達到25％。業界指出，以2025年新車銷量3千萬輛估算，屆時新能源汽車銷量將上看750萬輛。

(工商 )