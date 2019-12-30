坤達近日在網路節目《木曜4超玩》推出的「yartist全明星運動大會」大秀好體力，該運動會集結十多位各領域的youtuber，拍攝堪稱台版的明星運動會，包含百米賽跑、跳遠、兩人兩腳、大隊接力、拔河等項目，短短24小時點閱就破百萬。其中，榮獲mvp的坤達超強體能被讚嘆，「37歲的體能打趴一群年輕人」、「帥得令人五體投地」、「連男生看了都戀愛了」。

坤達在百米賽跑中，與邰智源、溫妮、菜哥PK，以12秒72優異成績獲得第一名；在跳遠項目，坤達跳出超過記分表的範圍，4米8的高分成績，甚至被譽為「四米八的達哥」。不只百米與跳遠表現優異，坤達往昔也因《木曜》參與101的登高賽，以21分43秒跑完1至91樓，體力非常驚人。

坤達（右）一馬當先。（有聲娛樂提供）

坤達平日就有運動習慣，知道要錄製運動會，邰智源也會約他一起去健身房鍛鍊，談到整場運動會最害怕的對手，坤達表示：「其實就是邰哥，但可惜在賽跑中，邰哥發生小插曲跌倒，失去可敬的對手。」他期許2020年第二屆再來挑戰。

(中時 )