又見恐怖情人！長相斯文的30歲男子吳姓男子，不滿在酒店上班的42歲張姓女友要外出與客人應酬，阻止未果後，醋勁大發勒斃張女，再外出購買鋸子，於住處浴室將屍體支解7大塊棄置，殘忍手法駭人聽聞。

台南市分屍案，30歲男子吳茂騰勒斃42歲張姓女友，將其分屍後棄屍，做完這一切後，吳男不但照常上班，甚至還到3、4名不同女友住處過夜，冷血行徑讓跟監的警察都感到詫異。

警方調查，在螺絲廠任作業員的吳男，與死者張女在台南市東區崇明十三街某大樓同居2年多，但吳男同時在外劈腿3、4名女友，交往複雜，但沒刑案前科。巧合的是，吳某殺人分屍大樓，竟是1990年日本女學生井口真理子命案棄屍地點之一，不同的是當年空地如今已建大樓。

警方表示，張女兒子1月24日向台南市警一分局報案，指母親1月8日失聯不知去向也未上班，警方通報協尋，經調閱資料及訪查後研判張女可能遇害，立即成立專案小組並報檢方指揮偵辦。專案小組逐一清查後，懷疑吳男涉嫌重大，但吳男堅稱多日未見過死者，也不知去向，態度冷靜，警方對其說詞存疑派員跟監。

2月1日凌晨，警方巡邏發現張女汽車棄置路旁，會同家屬勘察，發現該車曾被清洗，死者兒子說，「從未見母親車子如此乾淨」，讓專 案人員大感不妙，1日深夜前往吳男另名女友住處拘提到案。

警訊中，吳男起初神情自若，直到警方突破心防，才坦承1月8日晚 因張女外出發生嚴重爭執，憤而徒手勒斃張女，9日上午外出買鋸子，在同居處浴室肢解張女遺體7大塊，再分3大袋裝進透明整理箱，中午將裝箱屍體放進張女汽車後車廂，開到東區生產路旁停放，徒步回到住處，晚間才又到停車處搬出箱子，拿到巴克禮、崇賢六街口路旁 草叢棄屍，再將透明整理箱及鋸子丟棄在社區垃圾桶，1月14日將張 女汽車開到洗車場清洗後停回原處，翌日砸壞張女手機帶至仁德區丟棄。

(中時電子報)