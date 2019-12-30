代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，上周上漲2.02%，黃金期貨2月合約以1514.4美元作收。上周金價再度站上1500美元大關，正值美中即將簽署第一階段貿易協議、美股正不斷刷新歷史新高之時，避險型資產如黃金卻也同步走高，顯示投資人對於經濟及股市前景仍抱持謹慎態度。今早金價再走高站上1514美元。高盛證券看好黃金3個月目標價來到1600美元。

元大S&P黃金ETF(00635U)，元大S&P黃金正2ETF(00708L)今早偏多維持在平盤之上，近期該2檔ETF周線也都收紅。

法人指出，美國11月耐久財大降2%，為5月以來最大降幅，提醒了總體經濟的落底仍有相當不確定性，而總統彈劾案、英國無協議脫歐風險、以及美中貿易協商即將進入更難以克服的智財權談判等，在在皆使黃金的避險光環發光發熱。此外，以過去30年數據統計，12月至次年2月為黃金傳統旺季。

(時報資訊)