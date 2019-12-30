主要原料國際廢鋼價格持平，中部鋼筋大廠豐興(2015)開出本周廢鋼收購價、鋼筋、型鋼產品全面平盤；其中，主力產品之一的鋼筋為連續第二周維持平盤。

上周，豐興廢鋼收購價及鋼筋均為平盤，中斷先前漲勢，但型鋼價格補漲，每公噸調升400元。

近期國際廢鋼價格漲勢稍歇，鋼筋市場買盤平穩；豐興本周鋼品報價全面維持平盤。本周廢鋼收購價維持平盤為每公噸7,700元，鋼筋每公噸牌價亦持平於16,100元。型鋼每公噸牌價為20,900元。

回顧11月底以來，國際廢鋼價持續穩步回升，豐興11月底先調漲廢鋼收購價，鋼筋隨後亦跟進調漲，價格築步墊高。目前國際原料行情續穩，對鋼筋價格仍有支撐。

近期國際原料行情持穩，日本2H廢鋼報價持平於每公噸277美元，美國貨櫃廢鋼報價持平在267美元，澳洲鐵礦砂則由90.9美元微跌至90.5美元。

(時報資訊)