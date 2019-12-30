海關總署30日公布，今年前11個月，大陸進口肉類（包含雜碎）548.5萬噸，較去年同期增長42％；僅11月進口肉類（包含雜碎）64.4萬噸，增長82％。

據《央視》報導，為支持擴大豬肉等肉產品進口，大陸全國海關積極拓展多元化進口來源，加快豬肉、其他肉產品以及海產的准入工作，拓寬肉產品及替代品進口來源。全年新增16個國家肉產品准入，擴大了21個國家已准入肉產品的品種範圍，豬肉產品准入國家達到20個。

(旺報 )