陸持續擴大豬肉等肉品進口 11月進口肉類年增82％ 11:032019/12/30 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 海關總署30日公布，今年前11個月，大陸進口肉類（包含雜碎）548.5萬噸，較去年同期增長42％；僅11月進口肉類（包含雜碎）64.4萬噸，增長82％。 據《央視》報導，為支持擴大豬肉等肉產品進口，大陸全國海關積極拓展多元化進口來源，加快豬肉、其他肉產品以及海產的准入工作，拓寬肉產品及替代品進口來源。全年新增16個國家肉產品准入，擴大了21個國家已准入肉產品的品種範圍，豬肉產品准入國家達到20個。 (旺報 ) #進口 #產品 #豬肉 #准入 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》供給不及，繪圖記憶體下季估翻漲 14:322019/12/26 財經 大陸公布家居品質黑名單 這兩家居然進榜 14:592019/12/26 財經 研調：迎8K 超小間距LED顯示屏2019～2023年CAGR達58％ 16:502019/12/26 科技 悲！陸豬農轉行養雞 下場還是慘... 18:102019/12/26 財經 濠瑋-KY 向證交所申請股票第一上市 19:082019/12/26 財經 精湛宣布 斥資2.16億元取得先聯80％股權 19:072019/12/26 財經 《證交所》濠瑋控股申請股票第一上市 08:352019/12/27 財經 台中機捷特區買氣夯「誠總V建築」銷破五成 09:532019/12/27 財經 癮君子注意！電子煙禁止攜帶入境 14:442019/12/27 財經 綠力拚反滲透法過關 宋：沒見過這麼暴衝的立法 13:422019/12/28 政治 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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