就在卡神網軍因遭北檢起訴而元氣大傷之際，藍營「耀（張顯耀）正（蔡正元）毅（邱毅）連線」卻接力密集爆料，劍指綠營新潮流系網軍，綠營內部盛傳恐有自家人向藍營爆料、「借藍營刀消滅新系網軍」的可能，為英派選後大反撲「提前開戰」。

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此次大選，常見各陣營候選人與網紅同框的畫面，先有蔡英文總統與「館長」同台製造話題，韓國瑜則後來居上，參加博恩夜夜秀的錄影節目點閱率創下驚人紀錄。此外，卡神網軍案帶動的話題，迄今都持續延燒，凸顯網路世界已經成為各陣營求勝選的兵家必爭之地。

外界公認，民進黨經營網路開始的很早，相較之下，國民黨比較側重傳統地方組織與基層動員，以往對於網路空戰不在行，九合一大選後雖然局面略有改觀，但與綠營經營網路之深，仍差一大截。不過，國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀與新黨立委候選人邱毅，組成「耀、政、毅（要正義）連線」，在選前倒數兩週揭露向來神秘的綠營網軍組織卻成為「特例」，這些爆料內容，綠營雖刻意冷處理，試圖淡化，但卻在PTT等網路論壇引發熱議，討論熱度甚至不亞於卡神網軍案。

知情人士分析，「耀政毅連線」對新系網軍脈絡指控瞭若指掌，不僅帶頭大哥有名有姓（精湛民調、大無限實業、惟勤公關，南風行銷葉振興、深口袋行銷甯祥豪等），甚至還掌握「絕密」企劃書、契約書佐證，而這些資料通常不會全部存在電腦中，駭客想偷也難，雖然這些在綠營赫赫有名的公司和人名，外界都感到很陌生，卻反而間接印證扮「深喉嚨」的綠營人士層級不低，面對藍營輪番重拳，民進黨也只能以「耀正毅連線前科累累、不置評」淡化處理。

該知情人士說，年輕網友未必喜歡邱毅，但是對邱毅的爆料內容卻很有興趣，甚至還有網友引用邱毅資料，循線挖出更多曾在PTT上大力黑柯、黑韓的帳號，直指被邱毅點名的甯祥豪、某網紅財經名嘴、楊蕙如都是好友，強調國民黨此次「不是爆料」，而是「把民進黨主要網軍都起底了」，並發現其中部分遭指控的網軍龍頭就是PTT的「老鄉民」，更加懷疑國民黨爆料的背後深喉嚨，一定與綠營高層有關，否則綠網軍向來低調隱密，藍營很難通盤掌握。

(中時電子報)