台灣果粉們，期待 AirPods Pro 嗎？蘋果官網今日悄悄開放了 AirPods Pro 預購，相對於 AirPods 第二代(搭無線充電盒)的款式今日訂購能趕在 2019 年 12 月 31 日到貨，目前手刀快搶 AirPods Pro，預計到貨日期已經延後到了 2020 年 2 月 5 日，有可能是因為貨量稀少，或者是搶購網友太多，得苦等超過一個月，期待入手的果粉們千萬動作不能太慢啊！

AirPods Pro 蘋果台灣官網開放預購，至少得等一個月才能送到家。(摘自蘋果官網)

蘋果在 10 月底正式發表了 AirPods Pro 無線耳機，跟今年三月下旬發表支援Hey, Siri命令的第二代款式相同，採用了H1晶片，加入了先前都沒有的防汗抗水功能，達到 IEC 60529 標準的 IPX4 等級，適用於「非水上運動與活動」。造型採用了全新的輕巧入耳式設計，為舒適度與貼合度設計的造螢，均隨附三種不同大小耳塞。此外AirPods Pro也搭載了眾所期待的「主動式降噪」功能，採用與先進軟體相結合的雙麥克風，針對每個耳朵與耳機貼合度持續進行調節。如此一來不僅可消除背景噪音，還能提供獨特自訂、優越的降噪體驗。

AirPods Pro 僅有提供搭載無線充電盒的款式(當然也可支援有線 Lightning 充電)，一次充電聆聽時間可達 4.5 小時，搭配無線充電盒則聆聽時間超過 24 小時。目前台灣官網終於開放預購，價格為NT$7990，每個人限購兩個。有興趣的消費者，不用再請朋友幫忙從國外代買，可以先到台灣官網去排隊預購囉。

(中時電子報)