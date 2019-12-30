安心亞擔任「2020台中跨年后里麗寶場」開場嘉賓，今年將挑戰「16分鐘不斷電」電音組曲，由於需要耗費龐大的體能，讓她練習時直呼「實在吃不消！」但她也向粉絲承諾，服裝一定會全都露，搖身一變成為全台跨年最辣的Party Queen。

安心亞連續3年於台中跨年演出，再度接下開場演出的重擔，她坦言自我要求很高，所以壓力非常大。為了能突破以往，在與舞蹈老師多次討論後，將挑戰比往年更緊湊的表演，要以「Party Queen」為主軸挑戰16分鐘不斷電的電音組曲，由於體力消耗非常大，所以安心亞每天上3堂健身課程，突破自己體能的極限，再加上密集的舞蹈練習，雖然直呼「實在吃不消！」但為了能給粉絲看到最好的內容，辛苦都是值得的。

安心亞（前）曝去年跨年糗事。（三立提供）

安心亞每次跨年演出的服裝，都讓粉絲十分期待，她笑說本身就是辣妹，再加上這次主題是「Party Queen」，服裝上一定誠意滿滿，該露的地方都不會少露，更誇下海口「絕對是史上最性感」，必能讓粉絲看得目不轉睛。安心亞受訪時還透露，去年在台中跨年演出時發生的糗事，當時她和12位舞者在延伸舞台跳舞，由於人數太多十分擁擠，其中一位舞者對她大喊：「跳前面一點啦！我快掉下去了。」她才趕緊往前移動，事後回想起覺得非常好笑，這次彩排時會特別注意位置編排，以免再發生這樣的糗事。

(中時 )