自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，日前被控與E奶網紅「星諠」拍片時，對她環抱、襲胸，涉嫌性騷擾。台北地檢署一度將鄧不起訴，但高檢署發回北檢續查，星諠提出鄧男事發後向她道歉、友人對話紀錄，檢方認定鄧男確有性騷擾情事，30日逆轉起訴鄧男。

今年6月，鄧男在臉書貼文：「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物」，星諠即在IG上發文：「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩不想原諒這麼瞎的人，丟臉！」

事後星諠向檢警提告，指控鄧藉拍片名義對她襲胸，還用下體「頂」她，當時她已表明不舒服，只是礙於情面，才沒有馬上生氣。

北檢偵辦時，勘驗2人合拍的影片，認定沒有明顯襲胸動作，加上2人在片中嬉鬧，檢方認為可能是2人根據影片情境拍攝，鄧男罪嫌不足，將鄧男不起訴。

不過，星諠不服，向高檢署提再議，高檢署發回北檢續查，她這次向檢方提出她與鄧男、友人的LINE對話紀錄，顯示她曾向友人抱怨遭性騷擾，鄧也在LINE中向她道歉。

檢方因此再傳喚鄧男到案，提示道歉對話，鄧男也改口認罪，表示懺悔，依性騷擾罪嫌起訴。

(中時 )