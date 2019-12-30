由臺灣學生聯合會和33所大專校院學生會共同舉辦的「2020大專生暨中學生學生模擬投票」，結果在今天早上10點公布，總統蔡英文得到9716票，得票率為85.6%，緊追在後的是親民黨總統候選人宋楚瑜，得票數為1119票，得票率為9.8%。最後則是國民黨總統候選人韓國瑜的534票，得票率僅4.7%。此得票結果讓網友大驚，宋省長能力不容小覷！
「2020大專生暨中學生學生模擬投票」在26日晚間開放投票，至29日晚間截止，今早由知名網紅視網膜開票說明結果：這次大學生的模擬投票，共有11,369名學生參與此活動，投票結果如下：宋楚瑜得票率為9.8%，共1119票；韓國瑜4.7%，共534票；蔡英文得票率最高，為85.4%，共9716票。
至於政黨票方面結果如下：
超過5%門檻：取得席次
時代力量 26.86%（3054票）
民主進步黨 25.78%（2931票）
台灣基進 24.21%（2752票）
台灣民眾黨 11.87%（1350票）
超過3%：取得政黨補助
綠黨 3.99%（454票）
超過2%：往後三屆直接提名權
中國國民黨 2.9994%（341票）
未滿2%
親民黨 1.81%（206票）
台灣維新 0.34%（39票）
中華統一促進黨 0.27%（31票）
一邊一國行動黨 0.27%（31票）
喜樂島聯盟 0.24%（27票）
新黨 0.21%（24票）
台灣團結聯盟 0.21%（24票）
勞動黨 0.18%（20票）
台澎黨 0.18%（20票）
安定力量 0.17%（19票）
國會政黨聯盟 0.17%（19票）
宗教聯盟 0.12%（14票）
合一行動聯盟 0.11%（13票）
文章來源：臺灣學生聯合會臉書
(中時電子報)
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