臺灣學生聯合會臉書。（摘自臺灣學生聯合會臉書）

由臺灣學生聯合會和33所大專校院學生會共同舉辦的「2020大專生暨中學生學生模擬投票」，結果在今天早上10點公布，總統蔡英文得到9716票，得票率為85.6%，緊追在後的是親民黨總統候選人宋楚瑜，得票數為1119票，得票率為9.8%。最後則是國民黨總統候選人韓國瑜的534票，得票率僅4.7%。此得票結果讓網友大驚，宋省長能力不容小覷！

「2020大專生暨中學生學生模擬投票」在26日晚間開放投票，至29日晚間截止，今早由知名網紅視網膜開票說明結果：這次大學生的模擬投票，共有11,369名學生參與此活動，投票結果如下：宋楚瑜得票率為9.8%，共1119票；韓國瑜4.7%，共534票；蔡英文得票率最高，為85.4%，共9716票。

至於政黨票方面結果如下：

超過5%門檻：取得席次

時代力量 26.86%（3054票）

民主進步黨 25.78%（2931票）

台灣基進 24.21%（2752票）

台灣民眾黨 11.87%（1350票）

超過3%：取得政黨補助

綠黨 3.99%（454票）

超過2%：往後三屆直接提名權

中國國民黨 2.9994%（341票）

未滿2%

親民黨 1.81%（206票）

台灣維新 0.34%（39票）

中華統一促進黨 0.27%（31票）

一邊一國行動黨 0.27%（31票）

喜樂島聯盟 0.24%（27票）

新黨 0.21%（24票）

台灣團結聯盟 0.21%（24票）

勞動黨 0.18%（20票）

台澎黨 0.18%（20票）

安定力量 0.17%（19票）

國會政黨聯盟 0.17%（19票）

宗教聯盟 0.12%（14票）

合一行動聯盟 0.11%（13票）

(中時電子報)