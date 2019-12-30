皇翔(2545)挾著總銷逾120億元的土城「創活新天地」今年底至2020年首季為交屋高峰，營運添新柴，今日多頭力挺表態，股價開高後，一度衝至40.2元，漲幅逾3.5%，成為營建族群的領頭羊。

皇翔今年面臨新案完工入帳空窗期窘境，前3季每股虧損0.48元，受惠總銷超過120億元的土城「創活新天地」，光是此案就挹注公司獲利將逾一個股本，目前使照已拿到手，年底可望開始部分入帳，預期至明年首季將為交屋高峰期，再加上捷運中山站「皇翔中山」明年首季標售，若成功標脫，皇翔明年營運可望大幅飆升。

皇翔明年度將會有兩筆推案，初估推案量將逾70億元，其中包括土城總銷34億元的「大安段工業地案」，此案為廠辦，已有買家洽談中，不排除以量身訂做方式出售全案；另外，總銷40億元「永寧站案」，規劃小坪數為20多坪的產品，預計明年3月拿到建照後推出。

皇翔捷運聯開辦公大案「皇翔中山」，將在2020年2月以底價24.4億元公開標售，目前潛在買家洽詢熱絡。

(時報資訊)