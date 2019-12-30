3C通路商全國電子(6281)持續擴展旗下新品牌通路Digital City，Digital City台南文賢店於上周六(28日)開幕，成為第13家Digital City門市，預計也將貢獻整體營收持續成長。

全國電子推出至今兩年半的全國電子全新3C通路品牌「Digital City」展店腳步穩健，年底前持續積極展店，本月再展第二店-台南文賢店，也是全台的第13家服務門市；文賢店位於台南市北區文賢路與大興街口，近200坪的寬敞空間，規劃完整的3C家電商品及服務，至1月1日台南文賢店將舉辦一連五天的開幕活動。

全國電子Digital City品牌定位設定為「新潮、科技、數位」，持續引進市場上最新潮且最夯的話題3C商品，例如8K電視、滾筒洗衣機、多門大容量冰箱、掃地機器人、運動表等，店內也設有情境體驗專區。Digital City持續積極展店，搶攻尾牙禮品採購以及年終家電換購商機。

全國電子近年提出雙品牌策略，一方面打造全國電子二代店，新品牌通路Digital City目前已達13間，明年往20個據點目標邁進。

受惠於Digital City持續展店，增進業績動能。全國電子今年前11月營收達162.75億元，較去年同期成長6.71%，創歷年同期新高。

(時報資訊)