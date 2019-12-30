澳洲維多利亞省（Victoria）野火在高溫和強風助長下延燒，數以千計的當地居民和度假遊客收到撤離通知。

隨著墨爾本（Melbourne）氣溫飆至攝氏40度，當局敦促約3萬名遊客撤離面積相當於半個比利時國土的東吉普斯蘭（East Gippsland）地區。

維省9區其中7個區域的火勢，危險程度預計將達極端等級，恐切斷最後一個仍開放的主要幹道。

維多利亞省緊急事務管理專員克里斯普（Andrew Crisp）表示，仍在當地的居民和度假客面臨受困的窘境，現在才想離開為時已晚。克里斯普警告，他們「不可能」提供援助給當地所有訪客。

這個暖鋒正快速往新威爾斯省（New South Wales）移動，氣溫預計在跨年夜達到最高點。數十萬人將聚集在港市雪梨（Sydney）四周觀看著名的跨年煙火秀。

這個野火季目前在新威爾斯省已燒毀近900間住宅，吞噬348萬公頃土地，並造成雪梨數星期來持續被煙霾壟罩。

儘管雪梨煙火秀有被取消的疑慮，當局目前仍打算按原定計畫照常施放。

今年野火季已被視為有紀錄以來最猛烈的年份之一，澳洲火災警告從西澳省（Western Australia）、南澳省（South Australia）一路延伸至塔斯馬尼亞省（Tasmania）。

(中央社)