國內殯葬龍頭龍巖集團遭投訴，指購買生前契約所搭配的「會館憑證」，疑似因會館違法經營，造成投資人買到的會館憑證恐成廢紙，無法轉賣使用。本刊追查，所謂會館憑證，指的是「如果沒有憑證而使用龍巖的殯葬設施，一天將收取6千元的停柩費，但若出示憑證，則可以免費使用20天」。

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投訴人董男表示，他除了向業務購買生前契約外，還搭配買了數十張單價9千元的「會館暨靈柩使用憑證」。但董男卻納悶，「我明明是高雄人，買的應該是高雄會館使用憑證，怎麼會給我板橋地區使用憑證？」

董男表示，當初龍巖的業務員向他遊說，投資生前契約和納骨塔位獲利可觀，他從事房仲業，對這類商品本來就相當謹慎，之所以敢砸大錢購買龍巖商品，就是衝著龍巖是股票上櫃公司，應該不會有問題，沒想到追查之下才發現龍巖問題一堆。

數十張的龍巖產品中包括納骨塔位、生前契約還有會館憑證，如今可能無法轉賣，投資血本無歸。（圖／宋岱融攝）

為何龍巖甘願冒被開罰也要繼續違法營業？殯葬處官員也向本刊證實，「龍巖全台共有11處禮儀會館，目前只有板橋是合法會館，其他皆有違法使用殯葬設施的問題，而龍巖疑似擔心衍生問題，所以買方拿到白紙黑字的契約都是板橋會館的使用憑證，雖然可以全台通用，但龍巖這樣的動作，難免讓人有投機取巧的感覺，涉誆騙投資人。

律師葉孝慈表示，龍巖會館的殯葬設施若未經核准、或未依核准之內容設置或改建，恐將違反《殯葬管理條例》第6條、第73條之規定，且若屬違建也有被拆除風險。至於龍巖販售之生前契約若有約定或給付與本金顯不相當的紅利、利息，則可能涉及詐欺取財或銀行法，一切仍應待司法進一步調查。

對於民眾的指控，龍巖品牌宣傳處賴副總表示，「板橋會館的使用憑證，是合法的司法契約，全台會館皆可使用，且龍巖絕對有履約能力。」至於被指10間會館均屬違法，他解釋因為殯葬設施嚴重不足，且龍巖並非隨便搭簡陋的棚架，或在未通過消防安檢的地方辦告別式，主管機關對於會館使用方式有一定的要求與規範，龍巖一定依法辦理。

投訴民眾調查發現，龍巖只有板橋會館是合法的，其他都是違法，竟然還賣全台可以使用的憑證，有欺騙民眾之嫌。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)