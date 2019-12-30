新北市泰山區4月21日晚間傳出人倫悲劇，40歲吳姓男子與前妻離異後 ，各自撫養就讀小1的兒子、小3的女兒，吳男昨趁著周日探視女兒機會，餵藥迷昏兒女後再狠心勒死，犯案後潛逃無蹤，但三天後被發現在東北角三芝畏罪投海。

警方調查，吳男和前妻都是某電子公司幹部，去年2月離婚，雙方 協議由前妻照顧女兒，吳則照顧兒子，每個周末將兒女帶去給對方探視，傍晚5時將兒女送回住處。

4月19日晚間吳男前妻把女兒帶到泰山，依慣例吳應在21日傍晚把女兒送回前妻三重住處，但他昨遲未送回女兒。前妻發覺有異且吳手機關機，央請公公7時到吳位於泰山明志路住處查看，在臥房看到上下鋪 都蓋厚重棉被，掀開發現孫兒、孫女臉色黑青，已經死亡，報警處理 。

警方獲報勘驗發現，吳男女兒、兒子分別陳屍於上下鋪，雖無掙扎痕跡，但姊弟倆頸部有遭到重壓痕跡，並因缺氧而導致臉色黑青，至於疑似狠心害死親生兒女的吳男則是下落成謎。

吳男前妻獲悉噩耗，火速趕赴泰山，目睹兒女竟喪命在曾和吳男共 同打造溫馨的家，殺人凶手還是兒女的父親，淚水決堤。

吳男前妻表示，20日晚間還和吳男視訊，她看小孩都在家，且最近 2人感情還有回溫狀況，感覺不出吳男有異狀，沒想到釀成人倫悲劇 。

警方調閱監視錄影畫面，發現吳男昨傍晚5時曾在住家巷弄現身， 之後失去音訊。由於吳已將手機關機，無法透過基地台及手機定位搜尋位置，加上他又將身分證件、錢包及信用卡全數留在家中，事後搭著計程車前往北海岸，3天後屍體被卡在三芝海岸消波塊中。

據了解，吳疼愛小孩，臉書貼有不少小孩出遊踏青照片，小姊弟倆 在校成績都不錯，人緣也很好，但因夫妻離婚，女兒去年改讀三重某國小，姊弟的老師獲悉後都很難過。吳姓男子但為何會害死親生骨肉，至今仍成謎。

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(中時電子報)