住院老婦思親警熱心給協助。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名外籍看護推著老婦，30日在大雨滂沱下，受困在桃園是平鎮區平興國小前警衛室，眼尖的巡警發現詢問，原來是老婦想家，拗著看護推著她離開醫院，結果卻迷了路，還好路過的員警及時發現，護送老婦平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，85歲的吳姓老婦，因身患重病，長年在聯新醫院住院就診，30日上午不知何故，嚷嚷著要見自己的兒孫，印尼籍看護拗不過老婦的堅持，只好趁著雨勢間歇，推著老婦外出返家，沒想到出了醫院卻迷了路，受困在平興國小前警衛室，孤立待援。

幸好警員劉明有及董彥和巡邏經過，一眼就看到路旁焦急的看護及無助的老婦，立即停下車輛上前詢問，一問之下才知道兩人受困的情形，由於看護無法使用國語溝通，老婦年紀大又重聽，語意完全無法表達，員警只好先將兩人載回駐地，並遞上熱飲讓兩人暖暖身子。

員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，並聯繫醫院協助通知老婦的親人。老婦的兒子及媳婦接到通知趕到派出所，看到母親平安無恙，當下鬆了一口氣並向警方頻頻道謝，且母親身體狀不佳，還好警方及時協助及照料，不然後果不堪設想。

(中時 )