台北大直英迪格酒店的整棟建築外觀，共用掉了52萬塊手工窯燒磚，費時五年工期完成。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店的Check in入住接待大廳，以砌磚與河流意象訴說大直故事。（圖／姚舜）

台北又多了一家國際「潮」牌飯店！永紅集團斥資20億元、歷時5年建造，並委託IHG洲際酒店集團經營管理的〈台北大直英迪格酒店〉(Hotel Indigo Taipei North)已正式完工並將於2020年元旦試營運並開始接受旅客訂房。，即日起至2020年3月31日前住房，每晚 5,500元起，「IHG優悅會」會員可享雙倍積分回饋，並獲得抽獎券一張，酒店將每月各抽出一位旅客免費體驗價值18萬總統套房住宿，同時送出多項驚豔好禮，喜歡追逐新飯店的飯店控又有新目標可以體驗了。

台北大直英迪格酒店有149間客房，設計師以龍舟、龍鱗、水流、堆疊的磚瓦，以及養鴨人家場景，營造空間視覺品味。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店的149間客房中有10間套房，其中坪數較大的房型可供企業辦發表會。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店的套房中都有客廳，以及造形時尚的工作桌，非常適合商旅型客人入住。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店內規畫有總統套房，室內採用許多北歐設計風格的家具營現脫俗品味。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店套房衛浴空間很大，設計師並用一面紅色磚牆營造搶眼視覺效果。（圖／姚舜）

位在大直商圈蛋黃區的台北大直英迪格酒店景觀視野良好，有些房間透過窗可以遠觀台北101大樓，近看台北萬豪酒店。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店的客房衛浴，牆面也以砌磚意象體現大直地區的「磚窯文化」。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店客房衛浴的洗臉檯配置有美顏化妝鏡，可讓住客更仔細梳化打理儀容。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店客房衛浴內採用的備品，不少是採環保材質設計，並帶有幾分「文創」風格。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店浴室採用的洗髮、沐浴用的備品，是台灣在地品牌〈茶籽堂〉的系列。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店客房內的瓶裝水，瓶蓋有不同顏色，方便飲用者辦識，是貼心的細節設計。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店客房內的電話造型流線，其要按下一鍵即可直通前檯服務人員。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店許多設計帶有「文青風」，圖為介紹鄰里的地圖。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店4樓中庭到10樓有一挑高區，設計師用木頭設計了一大型鏤空煙囟，表現昔日大直的磚窯意象。（圖／姚舜）

從大直英迪格酒店高樓層的廊道梯廳俯瞰中庭，設計師以大量的鏡子營造出類似萬花筒的意象。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店4樓〈T.R Bar ＆ Kitchen〉全日餐廳前區是一Bar，走到戶外陽台可遠眺台北101。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店4樓的T.R Bar ＆ Kitchen〉全日餐廳，空間設計「潮」感十足。（圖／姚舜）

台北大直英迪格酒店〈T.R Bar ＆ Kitchen〉全日餐廳，以漁燈和船板結構為空間計主要元素。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店的餐飲、社交聯誼、會議等空間都集中在4樓，裝潢時尚現代、並有一股度假氛圍。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店餐廳內有些包廂採木頭格柵區隔，客人在此用餐可享用「看與被看」的樂趣。

大直英迪格酒店早餐有中式與西式等多種選擇，圖為〈班尼迪克蛋〉。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店早餐提供的〈海鮮粥〉，粥內有蛤蜊、透抽，還有大塊的煎烤鮭魚，內容非常豐富。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店早餐餐檯備有高速蔬果榨汁機，客人可以自由選擇蔬果現榨果菜汁。（圖／姚舜）

比預定目標花了更多時間才興建完成的台北大直英迪格酒店，從建築外觀到室內裝潢設計，乃至服務細節，皆在體現台北大直早年的「磚窯文化」及基隆河「河岸生活」，除許多設計都內蘊豐富的「大直故事」，建築師與室內設計師的巧思創意，更讓這個位在台北大直商業蛋黃區的台北最新國際潮牌飯店，由裡到外都搶眼吸睛，成了大直的新地地標與「 風景」。

新世代旅客厭倦了連鎖飯店「走到那裡都一個樣」，國際連鎖 飯店集團開始創新品牌、突破傳統，以獨特的、時尚的、人文的、清 新的、個性化的裝潢設計打造旅館飯店，並以顛覆傳統旅館飯店的服 務傳遞另類旅宿體驗。英迪格酒店(Hotel Indigo）就是IHG洲際酒店集團旗下「潮」牌飯店。

不同地區有不同的景觀、人文與歷史，且都有獨一無二的特色，而英迪格酒店就是一個以「鄰里」為概念「接地氣」，進而以風格獨具裝潢 設計詮釋並演繹酒店在地文化、歷史，以及在地人生活靈感的酒店品牌，是一家「有故事的飯店」。

「不二」，是英迪格酒店體現個性化的重要的主張，全球每一家英迪格酒店「長相」都不一樣，「故事內容」也不一樣。高雄英迪格酒店說的是大船入港與港口商賈繁華的「港都故事」，新竹英迪格酒店表達的是新竹「科技城」的意象，而大直英迪格酒店則體現大直在基隆河截彎取直前，當地人們的生活樣態與歷史人文風情。

大直英迪格酒店的外觀像個「海螺」，知名建築師姚仁喜採用高低漸變之螺狀立體曲面建築設計，完整體現大直英迪格酒店環山抱水、磚河共棲的品牌意象。酒店有149間客房，5種不同房型，基本房自12坪起跳，10間景觀陽台套房則自18坪起，飯店並有一總統套房。下榻高樓層的套房，可以遠觀台北101大樓與城市天際線，近看美麗華摩天輪與周週豪宅等大直景觀。

早年大直河岸有很多水塘，人們在此捉魚蝦也養鴨，鴨肉可食用，鴨毛作羽絨衣外銷。而大直的紅土適用作磚瓦，所以早年這裡也有很多磚窯，燒出的磚瓦作為建材。而大直橋下基隆河龍舟競渡，是台北市每年端午的重賽會。這幾個歷史背景，成了大直英迪格酒店設計師重要的素材與創作靈感來源。

大直英迪格酒店是全球少見的海螺造型建築，外觀共用了52萬塊手工窯燒磚舖陳牆面，同時客房浴室內的壁磚也都是窯燒。酒店突出的三角窗很搶眼，姚仁喜透過此一設計表達鱗片意象。飯店內中庭、梯廳廊道、壁面等公共空間，也用木頭堆疊與格層，隱喻昔日磚窯場的煙囟、龍舟的骨架，以及流動的河水。

酒店客房設計結合了龍舟、龍鱗、水流，虫及磚瓦堆疊與養鴨人家場景，仔細看臥床床頭背後的牆面，還有餐廳取餐檯，包廂設計，說的就是大直「前世的故事」，傳遞並表現出具文化深度與情感溫度的視覺品味。

大直英迪格酒店的餐飲、休閒、社交、健身與會議空間都集中在4樓，並以弧形動線分布。酒店內唯一的〈T.R Bar ＆ Kitchen〉全日餐廳，以延著基隆河畔「遊河」概念設計，取餐區與餐檯以船身和船板結構概念設計，呼應全飯店的主題。此全日餐廳並設有一個可遠眺台北101及城市景觀的特色酒吧，同時連接近700坪之戶外露天空間，除平常客人可在此休憩 品飲飲料，亦可提供公司行號企業團體舉辦活動。另外有多間多功能會議室，可作為會議、教育訓練、品牌新品發表、小型婚宴使用。

「世界上沒有兩片相同的葉子」，大直英迪格酒店總經理胡愛偉以此比喻說：「世界上也沒有兩家相似的英迪格酒店」。的確，從體現鄰里文化的品牌概念到建築與室內空間設計，各具特色的鄰里 在地故事，讓每家英迪格酒店都別出心裁，為全球旅客人創造兼具溫暖與活力的旅宿和餐食體驗。業已接受訂房的大直英迪格酒店也不例外，旅人可從這裡「重新認識大直」。

(工商 )