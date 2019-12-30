國民黨總統候選人昨晚在台中舉行大造勢，辯論會中多次將炮火對準蔡英文，可說是火力全開。而就在辯論會辦完後，有深綠網路政論節目就在社群平台上發起投票，「您認為韓蔡宋誰表現較好？」，投票結果也讓許多網友吃驚，「穩了」、「確實有深綠扁粉很討厭蔡英文」。

網路政論節目「政經關不了」昨(29日)在社群平台YouTube發起網路投票調查。「您認為辯論會中，韓蔡宋誰整體表現最好？」，結果共有1萬2千名網友投票，國民黨韓國瑜獲得壓倒性91%的支持度，宋楚瑜5%、民進黨蔡英文最低，僅4%支持度。

相關投票資訊經轉傳至批踢踢政黑版，網友Lime5566 發文認為，「現實風向已經變了，深綠都決定要投韓國瑜」、「深綠韓粉」、「節目有抓到風向？」、「彭文正他也沒捧韓吧」、「現實就是討厭蔡英文大於韓國瑜」、「以前蠻欣賞彭的，現在算了」、「預估韓這次650萬票沒問題」。

(中時電子報)