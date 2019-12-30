大陸國有銀行貴州銀行今（30日）在港交所正式掛牌交易，上市首日平開後下跌，目前跌破發行價2.48港元，截至上午9時56分，貴州銀行股價報2.45港元，跌幅為1.21％。

新浪財經30日報導，貴州銀行於2012年由貴州省遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行與安順市商業銀行三家銀行合併重組而來，成立時註冊資本為人民幣（下同）32.41億元。截至2019年上半年，貴州銀行共設有1家總行、8家分行與207家支行。

據貴州銀行此前披露的資訊顯示，其與包商銀行自2014年9月開始業務往來。截至6月30日，貴州銀行在包商銀行的同業存款為14.50億元，且作為存款存放於包商銀行的非保本資管產品籌集的資金為人民幣7.32億元。

此外，下半年所有同業存款均已到期，且已獲償付13.14億元；截至最後可行日期，於包商銀行剩餘的同業存款為人民幣1.51億元。

(工商 )