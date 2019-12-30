鄭秀文與許志安情纏多年、歷經多次分合，才終於在2013年步入禮堂，而今年鄭秀文本預計感情、事業雙圓滿，沒想到正興奮準備出道30周年演唱會之際，許志安爆出偷吃30歲港姐女星黃心穎，還被拍下在計程車上激吻的鐵證，讓元配鄭秀文大受打擊，燃她卻出乎意料地馬上恢復冷靜，公開po文表示原諒老公，很快地回頭再投入演唱會準備工作，一如以往完美完成任務，讓人看了既佩服又心疼。

許志安爆出婚外情後，鄭秀文選擇原諒並且不再多說，讓事件很快落幕，而這大半年表現得異常堅強的Sammi，在2019年的尾聲，她突然有感而發，連續在IG吐露心聲，表示「適度獨處」很重要，特別是想事情的時候，「思想只能一人獨享」，因此希望為塞滿的思路去蕪存菁，為腦裡大掃除，「思路要擺改新一年的工作規劃了，休息工作再工作」，正能量爆棚。

而昨天，她又曬出在沙灘看海的照片，表示2019年真的只剩幾天了，「對你們而言，你們會覺得是：1.還有四天or 2.只剩餘四」，認為這是相當不同的思維導向，認為自己該開始想下一年要實行什麼計畫了，更嘆一路走來，每個人都有屬於自己的足跡，而我們都是這樣長大的，「人生是一埸無止境的自我成長啊」。

(中時電子報)