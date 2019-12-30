台中市日租套房多集中於逢甲及一中街商圈周邊，旅客都自行前往或委託第三人帶領前往入住。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

今年台中跨年晚會卡司超精彩，以雙現場在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，絢麗迎接2020年！觀光旅遊局提醒參與活動旅客安排住宿時，一定要慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證，暨專用標識的合法旅宿業住宿，切勿因價格低廉，選擇入住日租套房或非法旅宿場所，確保自身權益及安全。

觀旅局長林筱淇說，政府擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動，延長至109年1月31日止，12月31日仍適用優惠補助，跨年晚會結束後已是1月1日凌晨，鼓勵參加台中跨年晚會民眾留宿台中，每個房間可依實際住宿房價折抵新臺幣1000元外，每房還加200元夜市消費抵用券，感受台中夜生活獨特魅力。

林筱淇表示，非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險甚至逃漏稅捐等，嚴重影響旅客住宿公共安全；多數非法旅宿業者透過網路平台業者行銷廣告或受理訂房，以低價及便利為由吸引消費者入住，住宿安全及品質亦無保障。

非法旅宿業者因採秘密留言或行動電話聯絡方式聯繫訂房及匯款事宜，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，規避政府查緝；一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者更是求償無門。

觀旅局強調，台中市日租套房多集中於逢甲及一中街商圈周邊，自108年1月起至12月間，共計稽查日租套房280家次，查獲違法經營事證90件、違法刊登廣告66件，均依發展觀光條例裁罰以及勒令歇業。本年度強制執行非法旅館「亞士頓休閒館」及2家日租套房「派寶i放慢」、「N Joy Taichung」斷水斷電處分，貫徹市府阻絕日租套房及非法旅館經營之決心。

(中時 )