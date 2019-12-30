台南市政府為方便返鄉民眾團圓歡聚，元旦當天全市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費，台南市停車管理處的南門路繳費服務處、安平車輛保管場也將暫停服務，只有32處屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運，但民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。

同時，元旦當天警方也仍將受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視停車收費員休假權益，台南市在元旦當天路邊停車格位暫停收費1天，讓收費員能陪家人出遊，但若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局也會請警察機關加強查緝。

停車管理處長黃俊傑表示，除全市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路社E2停車場、社E1停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

黃俊傑指出，除線上支付繳納外，持繳款期限內的停車單，可直接前往全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福等超商門市繳費。如果停車單遺失想查詢補單，也可至各地超商查詢補單後，持單到門市櫃檯繳費。

(中時 )