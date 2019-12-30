洋女婿跨海殺岳父母！31歲伊拉克籍女婿Jumaah，4月26日來台爭奪1歲小孩監護權，前天凌晨疑動手殺害70歲的岳父母後，搭機回日本再轉巴格達，並與妻子坦承行凶是因為岳父母不准他單獨帶小孩出門，甚至想報警，事後Jumaah將小孩帶回伊拉克，我方透過國際刑警合作，將小孩順利帶回台灣。

洋女婿跨海殺岳父母！31歲伊拉克籍女婿Jumaah，上月26日來台爭奪1歲小孩監護權，前天凌晨疑動手殺害70歲的岳父母後，搭機回日本再轉巴格達。昨天下午開視訊讓妻子看小孩時，坦承行凶是因為岳父母不准他單獨帶小孩出門，甚至想報警，憤而殺人。

檢警調查，36歲的蕭姓女子多年前在美國唸書，結識小她5歲的伊拉克籍男子Jumaah，2人結婚並前往日本，Jumaah在石川縣金澤市某高專教授英文，蕭女去年產下1子，但夫妻因生活習慣、想法等差異 ，開始口角，甚至經濟也有問題，岳父母多次寄錢接濟女兒。

據指出，Jumaah後來動手毆打妻子，今年3月底，蕭女不堪家暴， 帶1歲兒子返台，與父母同住士林區，蕭並到故宮擔任導覽員，期間丈夫多次來電，雙方就小孩監護權爭執但沒有共識。

3月26日，Jumaah獨自搭機來台前往蕭家，岳父母希望2人好好談 談，因此讓他住進家中，與蕭女小孩生活、互動，但28日2人再爆口角，蕭女搬到朋友家居住。

直到4月30上午8時許，蕭姓夫婦的兒子回家探望父母，赫然發現父 親陳屍在1樓浴室，母親則在2樓的臥房，2人已氣絕多時，檢警初判蕭父遭衣物、蕭母則是以皮帶勒斃。

檢警隨即查出Jumaah行凶後，已帶兒子搭機前往日本，不久轉飛伊拉克首都巴格達。經Jumaah與妻子視訊聯繫，坦認對岳父母動手，原因是他要帶小孩出 門，兩老卻以他會家暴為由制止，還說要報警，此舉讓他抓狂。

鄰居表示，蕭父曾在水利公務單位服務，蕭母則是學校會計職員，2人退休多年，夫妻感情融洽，最近小孫子、洋女婿從國外回來，偶爾會看到他們帶小孩外出，含貽弄孫非常溫馨，不料發生憾事。刑事局並透過管道尋求國際刑警組織及外交部的協助，終於在今年9月將小孩從伊拉克帶回台灣。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)