12月面板報價在韓廠逐步退出，且部分面板廠調整稼動率減產，在面板業傳統淡季中，出現報價止跌上揚情況，包括32吋、43吋、49吋、55吋及65吋等TV面板尺寸都呈現0.6～3.3％的漲幅。分析師認為，淡季報價上揚，顯示庫存去化已趨於健康水位，終端品牌業者也開始提前拉貨，預期2020年東京奧運備貨潮開始回溫，2019年可視為近幾年面板報價的谷底。

第4季為面板傳統淡季，但歷經第3季旺季不旺，韓國三星、LGD將逐漸退出LCD市場，面板業者也不願意低價生產，調降稼動率，使得庫存回歸健康水準，供需最差情況落在今年第3季。

2020年有東京奧運加持，將帶來大尺寸電視的電視面板備貨潮，第1季面板價格可望回穩。此外，三星及LGD陸續將LCD產線轉換至OLED大尺寸面板，抵銷大陸新增產能。而大陸面板廠歷經一年多以來的產能快速擴張，明年起增速將放緩，且電視平均尺寸逐年放大1吋以上趨勢未變，持續消化產能面積，對於2020年以後供需將更為穩定，分析師認為，面板廠的議價能力提升下，虧損有望開始收斂，2020年有撥雲見日的機會。

友達(2409)、群創(3481)一個月以來，在面板價格反彈聲中，走勢跟進彈升，友達率先站回面額之上，面板兩大廠近一個月漲幅已經超過2成。

(時報資訊)