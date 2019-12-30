國民黨總統候選人韓國瑜，不斷遭抹黑、抹黃，近日又有網友發現，各平台流傳一段網址「http://韓國瑜.com/」，點進去就會被連結到色情網站。

先前韓國瑜被合成色情圖片，當時他批說，選舉變成這樣非常不入流、下三濫，還稱未來恐會有3P、吸毒等惡搞照片。今日韓國瑜競選辦公室也強烈譴責，有網友將韓國瑜上《博恩夜夜秀》跪著走路的畫面P圖到政見發表會上，若再謠傳不排除提告。

被惡搞後，現在又傳出抹黃，據《聯合報》報導，「韓國瑜」的名字竟直接成了色情網站的連結。其實這並非首次，今年7月韓國瑜的官方LINE帳號，發布豪雨訊息時，就被發現文中附上的「高雄水情e點靈」app下載連結，就可通往成人網站，時任高雄市新聞局長王淺秋更出面道歉，解釋是因系統異常。

挺韓網友看了也留言表示，「菜粉就是這種水準！」「選舉有必要選到這樣沒水準嗎？這樣黑人、污人的黨，選上後台灣還有前途嗎？要有一點良知好嗎...」、「蔡空姐的網軍果然強大」。

(中時電子報)