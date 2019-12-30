美股27日漲跌互見，亞股今（30）日開盤普跌。台股加權指數開盤小漲3.22點、以12094.81點開出，最高上漲23.3點至12114.89點，惟隨後賣壓調節致使指數翻黑，最低下跌8.87點至12082.2點，呈現高檔量增震盪態勢，中小型個股表現相較強，使櫃買指數相對有撐。

截至11點，加權指數小漲5.37點、為12096.96點，今日成交量估增加至約1200億元。櫃買指數以上漲0.14點開出後力守盤上，最高上漲0.63點至149.87點，截至11點上漲0.19點、為149.43點，今日成交量估略減至300億元。

盤面各類股中以水泥勁揚逾1.5％、電子零組件漲逾1％最強勢，汽車、生技、電機股漲逾0.5％居次。成交量較大的電子、半導體股於平盤上下震盪，金融股下跌約0.2％。油電燃氣、電器電纜、觀光、其他電子、玻陶股跌逾0.5％，表現相對偏弱。

權值股今日表現溫吞，以台達電（2308）漲逾2％最強，和泰車（2207）漲逾1％、續創新高，中鋼（2002）小漲約0.5％。台積電（2330）力守平盤，大立光（3008）於平盤上下震盪，鴻海（2317）下跌約0.3％，日月光投控（3711）及台塑化（6505）跌逾0.7％則偏弱。

華南投顧表示，台股加權指數上周在美股續強帶動下轉強，短期仍有機會持續創高，惟短線上仍須留意指標過高後背離、指數正乖離率過大等不利多方因素現象發生，操作上仍須避免過度追價。

華南投顧認為，在明年元月在中美簽署首階段貿易協定前，行情有望維持高檔強勢震盪格局，逢回仍可偏多操作。櫃買指數持續創高，目前仍位於周線黃金交叉的中多格局，在中期趨勢未明確轉折前，指數回檔均可維持偏多看法，中小型題材股可維持輪動輪漲結構。

富邦投顧認為，台股短線多方氣勢回溫，在下檔月線支撐及中長期均線走升格局下，大盤仍可望續戰高點。操作上，短線關注近期具業績成長題材、線型偏多法人加碼股，避開高檔線型轉弱或法人減碼股。

選股方向上，富邦投顧認為，具備業績成長、報價上揚及5G商機的晶圓代工、記憶體、被動元件、MOSFET等線型偏多業績股，以及受惠資本市場走強、營運獲利維持穩健的金融股，均是可留意投資標的。

(時報資訊)