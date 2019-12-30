美國電動車製造商特斯拉周一舉辦交車儀式，正式宣布在中國上海廠打造的Model 3開始出貨。

特斯拉宣布上海廠周一交付15輛中國製Model 3電動車，明年特斯拉將在中國打造數十個新的營運中心。上海製Model 3在未經補助前的定價為35萬5,800元人民幣，特斯拉之前即表示希望在1月25日的農曆新年前開始出貨。

特斯拉中國區總經理王昊表示，將自明年1月起擴大中國製Model 3的出貨量。這座位於上海的超級工廠從動工興建到現在開始出貨才不過短短357天，進度之快創下在中國的國際汽車製造商之最。

特斯拉近來股價頻頻破頂，短短一周內接連衝破420美元和430美元大關。華爾街券商Wedbush分析師Dan Ives上周四出具報告指出，看好Model 3電動車在歐美和中國市場的需求暢旺，可望在2019財年輕鬆達到介於36萬～40萬部的出貨目標，意即年成率達到45%～65%，因此將特斯拉股票目標價從每股270美元大舉調升至每股370美元。該分析師並表示，由於上海廠的進度超前，可望驅動特斯拉自2020年度起在中國的業績成長。

(時報資訊)