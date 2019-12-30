2019年 Uber Eats 在台灣邁向第四年，持續深耕台灣市場，不僅擴大服務範圍至18個城市包含澎湖，與超過1萬間餐廳合作、延長營運時間，更首次邀請金曲歌王蕭敬騰、歌影雙棲藝人盧廣仲成為品牌代言人，迎接2020年的同時，也成為台灣最重要的盛事台北101大樓跨年煙火的獨家倒數夥伴，與全台民眾同歡，建立更深的連結！

迎接2020年， Uber Eats 邀請蕭敬騰、盧廣仲成為 Uber Eats 台灣雙代言人，12月30日起，透過「今晚我想來點」全新廣告系列，加碼粉絲福利一窺兩位巨星最愛的道地台灣美味！無論是唱歌、戲劇、甚至是金曲主持都有亮眼成績的蕭敬騰，私底下是著名的美食老饕，許多欽點美食都在網路上受到熱烈討論締造「老蕭指南」，更表示「生命中不可或缺的三件事情就是音樂、籃球及 Uber Eats！」；早睡早起、愛吃早餐是大家對盧廣仲的第一印象，但盧廣仲笑稱自己的拿手菜只有煎蛋和煮泡麵，主張「美食還是讓專業的 Uber Eats 來就好」，兩位不只對音樂有所堅持，在吃美食這件事上更是與 Uber Eats 一樣堅持嚴選！Uber Eats 今年也成為每年跨年時世界矚目的台北101跨年煙火秀的獨家倒數夥伴，精彩動畫秀陪伴全台灣民眾一同迎接2020年。

Uber Eats 台灣區總經理李佳穎表示：「 Uber Eats 將於2020年加碼投資台灣市場，展望新的一年，我們還是會不斷推廣台灣各地美味，把優食帶給更多民眾，也會持續推出新服務活絡台灣餐飲業。」

Uber Eats 為讓粉絲們在2020年「吃」得更隨心所欲，走訪台灣大街小巷各式美味，從夜市小吃到國際知名台灣美食，與超過1萬家餐廳合作，更拓展服務至生鮮、日用品等輕鬆滿足消費者的即時需求。營運時段延長從早上六點至凌晨一點半，也會擴大「優饗方案」讓更多 Uber Eats 鐵粉除了有無限次免外送服務費優惠之外，享有更好的優惠，甚至擴大營運城市至澎湖離島，輕鬆滿足每位平台粉絲的各式美食、生鮮與生活日常用品的即時需求。

(中時電子報)