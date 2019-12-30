新黨不分區立委候選人邱毅(左二)表示，蔡英文在政見會上公然說不辦總統候選人宋楚瑜，代表反滲透法過關，蔡的「巫婆棒」指到誰就辦誰，圖左右分別為新黨不分區候選人王炳忠、陳麗玲。(陳怡誠攝)

反滲透法明在立法院闖關，新黨上午舉行記者會，爆料法未過關，蔡政府已等不及拑制言論自由，興訟控告近70名農民。新黨不分區立委候選人邱毅表示，蔡英文在政見會上公然說不辦總統候選人宋楚瑜，代表反滲透法過關，蔡的「巫婆棒」指到誰就辦誰。

新黨上午舉行「反滲透法還沒過，綠色恐怖已降臨！轉發立委問政資訊，超過70名庶民被偵辦！」記者會，新黨不分區立委候選人陳麗玲說，陪同遭控的台南陳姓農民出面，說檢方引用「農業金融法」第38條，指控陳先生等人損害全國農業金庫的信用，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬以下罰金，蔡政府簡直是用大炮打小鳥。

陳先生表示，自己是在網上看到立委高金素梅記者會影音，提及有民進黨立委將算盤打到全國農業金庫接收農漁會的轉存金額7000億，認為當中至少有5000億可用作新南向的ODA海外投資計劃，最後可能完全無法回收，等同被掏空，因此在臉書上分享，沒想到竟就被台北地檢署發出傳票，要求在2020年1月6日到庭說明。陳先生說，「我只是農民，哪知道什麼，心裡很恐慌，為什麼PO小小的PO文就有這麼大的問題」？

新黨不分區立委候選人王炳忠表示，轉發高金影音，是人民看到立委的質疑，這不是非常正常的事情嗎？蔡說維護新聞自由，言論自由，但現在每天卻有像陳先生一樣，只要轉發質疑，就會被找去問話。

新黨不分區立委候選邱毅說，包括郵政儲金及農業金庫資金都是不能辭動用的，立委的質疑，農民PO在臉書違什麼法，這完全是恫嚇，讓台灣變一言堂，為反滲透法製造氛圍。

他並說，轉貼都不可以，這代表將來反滲透法通過後想辦就能辦，蔡公然說不會辦到宋，而林飛帆說要辦他，要辦不辦都蔡政府說了算，隨她巫婆棒指，反滲透法的重點不是針對結果，而是在於訴訟過程，讓你在過程中被毀掉，「可怕的是過程不是結果，過程就是血滴子」，結果有沒有罪是另個問題。

為了抗議反滲透法闖關，新黨也提言明早8點左右就會前往立法表達抗議。

(中時 )