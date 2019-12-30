國民黨立委候選人陳美雅對選情相當有信心，希望挾著新民意前進立院問政。（柯宗緯攝）

2020選戰空前激烈，尤以高雄為重中之重。日前民進黨喊出要在高雄8仙過海，但國民黨高市黨部主委莊啟旺今（30）日透露，最新一次民調顯示，有5席立委選情穩定領先5至22％，另有3席在PK誤差範圍之內，對選情審慎樂觀，一定全壘打。

國民黨高雄市黨部今早舉辦「下架陳菊，打倒新潮流」記者會，國民黨籍立委候選人王齡嬌、黃柏霖、徐慶煌、黃昭順、陳美雅、黃韻涵，以及高市議員黃香菽、蔡金晏出席。

黃昭順狠批，新潮流「吃銅吃鐵」，蔡英文總統被架空，已經找了陳菊外，還找來賴清德來湊，各部會及國營事業被新潮流派系把持，像是吳宏謀、許銘春等等，再這樣下去，中華民國恐怕被新潮流給吃掉。

莊啟旺則表示，國民黨高市黨部有做滾動式民調，最近一次的民調是12月18日出爐，有5個區立委真的蠻穩定，一直在領先，領先幅度從5％至22％，另有3個區是在PK範圍內，誤差範圍以內，全部都有信心，一定全壘打。

至於分別是哪幾區有贏面或是要加油的？莊啟旺則說不方便透露。但據了解，除了大岡山、大旗山、大寮林園等3區外，其餘在原高雄市的5區立委選情樂觀，其中遙遙領先逾20％的選情是「最為資深」的候選人。

莊啟旺認為，立委選情逐漸翻轉關鍵是從烏龍共諜案事件開始一直發酵，再來是卡神楊蕙如事件，加上「誰對不起高雄人？」等等，民進黨在高雄執政，對老百姓來說是非常失分及不滿。

莊啟旺指出，高雄負債3300億，前市長陳菊說她幫高雄爭取很多的預算，包括賣出土地1000多億，但為什麼在不做一些償債工作，令市民對陳菊蠻失望，現在負債比是全國最高的縣市。

至於韓國瑜在高雄「本命區」選情，莊啟旺說，總統民調已經蓋牌沒有做，但立委部分已翻轉過來，相信總統選票應該是有翻轉回來的跡象，就像去年高雄市長選舉最後1個月大翻轉一樣。明天韓會出席高雄跨年晚會、選前之夜也在高雄。

陳美雅則說，對自身選情非常樂觀，尤其是前進較為「綠色」的市場，也能感受到選民的期待，不過民進黨喊出要八仙過海真的太狂妄了，把高雄當成他們自己的，再加上說出「高雄人要對台灣道歉」，簡直羞辱高雄人的智慧，因此高雄人會用選票來表達對民進黨的憤怒。

(中時 )